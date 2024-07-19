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21:47, 19 июля 2024Ценности

Российская фигуристка опубликовала фото в бикини

27-летняя российская фигуристка Бетина Попова снялась в бикини в бассейне

Фото: @bet1nka

Российская фигуристка Бетина Попова снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 27-летняя спортсменка позирует в бассейне под открытым небом. Она предстала перед камерой в черном бикини, включающем топ с рюшами на чашках и трусы с заниженной талией. В качестве аксессуара знаменитость выбрала цепочку на шею.

Победительница зимней Универсиады-2019 распустила волосы, разделив их на прямой пробор, и отказалась от декоративной косметики на лице.

Ранее в июле российская фигуристка Алина Загитова показала откровенное фото из раздевалки.

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      Карина Черных
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