Российская фигуристка опубликовала фото в бикини

27-летняя российская фигуристка Бетина Попова снялась в бикини в бассейне

Российская фигуристка Бетина Попова снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 27-летняя спортсменка позирует в бассейне под открытым небом. Она предстала перед камерой в черном бикини, включающем топ с рюшами на чашках и трусы с заниженной талией. В качестве аксессуара знаменитость выбрала цепочку на шею.

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