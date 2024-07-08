Фигуристка Алина Загитова снялась в боди

22-летняя фигуристка Алина Загитова снялась в нюдовом боди в раздевалке

Российская фигуристка Алина Загитова показала откровенное фото из раздевалки. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя спортсменка позировала перед камерой на скамье, закрыв глаза и прижав колени к груди. Она надела нюдовое боди на лямках и сняла с ног серо-белые кроссовки американского бренда New Balance.

Знаменитость уложила волосы в гладкий низкий пучок и сделала бледно-розовый маникюр.

В июне Алина Загитова оценила изменения в своей внешности фразой «красота требует жертв».