Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 8 июля 2024Ценности

Фигуристка Алина Загитова снялась в боди

22-летняя фигуристка Алина Загитова снялась в нюдовом боди в раздевалке

Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова показала откровенное фото из раздевалки. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя спортсменка позировала перед камерой на скамье, закрыв глаза и прижав колени к груди. Она надела нюдовое боди на лямках и сняла с ног серо-белые кроссовки американского бренда New Balance.

Знаменитость уложила волосы в гладкий низкий пучок и сделала бледно-розовый маникюр.

В июне Алина Загитова оценила изменения в своей внешности фразой «красота требует жертв».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      Усилия Орбана по урегулированию конфликта на Украине назвали обреченными на провал

      В Совфеде предложили обязательную регистрацию SIM-боксов в качестве меры против мошенников

      В «Блокноте» впервые за 40 лет появилась проверка орфографии

      Следователи пообещали наказать всех причастных к терактам в Дагестане

      Российский депутат предложил отказаться от равноправия в семьях

      В США заявили о планах создать новое командование НАТО по Украине

      На российском фестивале приготовили 100 литров окрошки

      МВД России намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям

      Мужчина нашел самую опасную открывалку для пива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше