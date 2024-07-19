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17:59, 19 июля 2024Силовые структуры

Российская прокуратура раскрыла махинации с деталями на военных самолетах Ил-76

«Ъ»: СК возбудил дело из-за некачественных подшипников на военных самолетах

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расследование началось на основании материалов проверки прокуратуры, осуществляющей надзор за деятельностью режимных объектов, которая выявила нарушения при исполнении гособоронзаказа.

Дело возбуждено по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении неустановленных должностных лиц «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ). По версии следствия, сотрудники предприятия в период с 2017-го по 2022 год закупили некачественные подшипники, которые не соответствовали требованиям конструкторской документации. Детали неизвестного происхождения отгрузили в комплекте с колесами КТ199 филиалу «Ил» с поддельными документами о том, что они якобы приняты военным представительством Минобороны.

В результате использование фальшивых деталей привело к поломке пяти самолетов Ил-76МД-90А, а военному ведомству и обороноспособности страны был причинен значительный ущерб.

На заводе следователи провели выемку документов, идет допрос его руководителей и учредителей.

17 июля сообщалось, что Хамовнический суд Москвы приговорил фигурантку дела о хищении средств Минобороны — бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову к пяти годам лишения свободы.

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