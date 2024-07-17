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09:23, 17 июля 2024Силовые структуры

Фигурантку дела о хищениях средств Минобороны Вишнякову осудили после девяти лет розыска

В Москве фигурантку дела о хищениях средств Минобороны осудили на 5 лет
Начало событий в новости Сердюкова вызвали в суд

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве Хамовнический суд приговорил фигурантку дела о хищении средств Минобороны — бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову к пяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Вишнякова признана виновной по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации доходов, полученных преступным путем. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, осужденная проходит по делу о масштабных хищениях средств в Минобороны, выделенных на эксплуатацию и содержание различных объектов министерства в период с 2007 по 2012 год. Тогда министром обороны России являлся Анатолий Сердюков. Вишнякова находилась в международном розыске в течение девяти лет, и была задержана в 2022 году.

Уголовное дело «Оборонсервиса» было возбуждено в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в Минобороны России. Тогда своего поста лишился глава ведомства Анатолий Сердюков. По версии следствия, сообщники во главе с Васильевой через структуры «Оборонсервиса» и ряд частных фирм продавали по заниженным ценам объекты Минобороны, похитив таким образом около трех миллиардов рублей.

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      Анна Габай
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