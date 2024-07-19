69-я параллель
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14:36, 19 июля 202469-я параллель

Российские дайверы обнаружили на дне залива затонувшее судно и сняли находку на видео

В Мурманской области дайверы нашли на дне залива судно и сняли его на видео

В Мурманской области дайверы обнаружили на дне Кольского залива затонувшее судно и сняли находку на видео. Кадры публикует сообщество «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» в соцсети «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, как водолазы приближаются к покрытому илом судну — из-под грязи видны бортовые конструкции и люк в трюм. Также над корпусом судна, которое нашли дайверы, возвышается похожее на мачту сооружение.

Было ли местоположение затонувшего судна известно ранее или дайверы сделали открытие, не уточняется. Название судна и дата его спуска на воду неизвестны.

Ранее сообщалось, что посреди российской тундры нашли загадочный унитаз.

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      Марк Леонов
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