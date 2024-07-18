69-я параллель
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18:09, 18 июля 202469-я параллель

Посреди российской тундры нашли загадочный унитаз

В Мурманской области посреди тундры нашли готовый к использованию унитаз

Фото: vpilkauskas / Shutterstock / Fotodom

Посреди тундры на полуострове Среднем в Мурманской области нашли готовый к использованию унитаз со сливом и ершиком. Об этом сообщает портал «Север Пост».

По сообщению издания, приделанная к унитазу канализационная труба ведет в ручей. Рядом с унитазом на фотографии также виден заржавевший умывальник.

Жители региона заявили, что загадочный объект появился в тундре более года назад. Кто его установил и почему выбрал для установки такое место, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Великого Новгорода археологи нашли разорванное тысячелетнее послание.

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      Марк Леонов
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