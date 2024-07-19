Российские туристы застряли в аэропорту в Египте

В аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте застряли российские туристы

Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что путешественники уже более трех часов ждут отправки самолета в Москву.

По данным SHOT, Boeing 737-800 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево еще в 19:30. Всех людей посадили в салон, и через 30 минут ожидания бортпроводники раздали воду.

После, через час, туристам сообщили о технических неполадках в самолете — 189 пассажиров вывели на территорию аэропорта.

Ранее свыше двух сотен летевших из Шри-Ланки россиян застряли в популярной курортной стране Азии на сутки. Отмечается, что пассажиры должны были вылететь из Коломбо в Москву в 12:00 пятницы, 5 июля. Однако рейс пришлось задержать на сутки из-за выявленной технической неисправности самолета.