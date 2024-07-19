Российские ученые поймали бесцветную рыбу в пещере Сухая Атя

Ученые факультета экологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ) показали новый вид рыбы, который ранее не удавалось поймать. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что в пещере Сухая Атя (Ашинский район) нашли восемь экземпляров речного гольяна — бесцветной рыбы, которая обитает в пещерных водоемах. На этой рыбе изучают адаптацию организмов к разным условиям. Известно, что до этого спелеологи находили бесцветный вид рыбы, однако поймать ее не удавалось.

«Пока мы увидели, каким образом рыбы попадают в эту экосистему: скатываются через ущелья и какое-то время живут в условиях пещерных водоемов. Мы будем изучать биологические характеристики: как они росли, чем питались, что у них происходит на молекулярном и физиологическом уровнях», — рассказал журналистам сотрудник ЧелГУ Константин Корляков.

Ранее в июле в Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека на одну приманку — лягушку. Большого сома весом 75 килограммов также запечатлели на видео.