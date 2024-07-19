Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:41, 19 июля 2024Моя страна

Российские ученые поймали бесцветную рыбу

Российские ученые поймали бесцветную рыбу в пещере Сухая Атя

Фото: Rudmer Zwerver / Shutterstock / Fotodom

Ученые факультета экологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ) показали новый вид рыбы, который ранее не удавалось поймать. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что в пещере Сухая Атя (Ашинский район) нашли восемь экземпляров речного гольяна — бесцветной рыбы, которая обитает в пещерных водоемах. На этой рыбе изучают адаптацию организмов к разным условиям. Известно, что до этого спелеологи находили бесцветный вид рыбы, однако поймать ее не удавалось.

Материалы по теме:
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает» Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает»Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
8 февраля 2020
«Они меня никогда не пугали» История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
«Они меня никогда не пугали»История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
13 сентября 2020

«Пока мы увидели, каким образом рыбы попадают в эту экосистему: скатываются через ущелья и какое-то время живут в условиях пещерных водоемов. Мы будем изучать биологические характеристики: как они росли, чем питались, что у них происходит на молекулярном и физиологическом уровнях», — рассказал журналистам сотрудник ЧелГУ Константин Корляков.

Ранее в июле в Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека на одну приманку — лягушку. Большого сома весом 75 килограммов также запечатлели на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российская прокуратура раскрыла махинации с деталями на военных самолетах Ил-76

      Умер сыгравший Гитлера российский актер

      В Белоруссии рассказали о избиении мигрантов со стороны латвийских силовиков

      Лукашенко призвал засыпать поля непроданными удобрениями

      В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе и попал на видео

      В Москве арестовали заказчика несостоявшейся двойной расправы

      Фотоловушка поймала родившегося в Башкирии зубренка

      Известный гонщик прошелся по улице и возмутил фанатов образом

      В Белом доме опровергли сообщения о планах семьи Байдена по его снятию с выборов

      Преподаватель вуза не смог вспомнить выпустившегося сына президента Туркмении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше