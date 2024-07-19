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14:59, 19 июля 2024Россия

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

По сообщению МО, бои за населенный пункт вели военнослужащие группировки войск «Центр».

В оборонном ведомстве добавили, что в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 2,2 тысячи военных. Кроме того, за неделю в боях на этом направлении ВСУ потеряли 11 боевых бронированных машин, среди которых — американская БМП Bradley и одна бронемашина MaxxPro.

Днем ранее в ВСУ признали выход из населенного пункта Урожайное в ДНР. Спикер группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин заявил, что командование сочло дальнейшее нахождение личного состава на территории села угрозой потери боеспособности армии.

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      Марк Леонов
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