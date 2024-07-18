В ВСУ признали выход из Урожайного

Спикер ВСУ Волошин: украинская армия оставила позиции в Урожайном

Украинская армия оставила позиции в Урожайном Донецкой народной республике (ДНР) и утратила контроль над cелом. Выход из населенного пункта официально признал спикер группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Волошин, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции», — заявил военный.

Он отметил, что командование сочло дальнейшее нахождение личного состава на территории села угрозой потери боеспособности армии.

Ранее группировка «Восток» Вооруженных сил России взяла под контроль Урожайное в ДНР. По данным Министерства обороны, в настоящее время там проводят разминирование местности и зачистку от остатков очагов украинской армии.