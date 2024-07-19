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09:56, 19 июля 2024Путешествия

Российский боец ММА избил туриста в аэропорту Москвы и попал на видео

Mash: боец ММА Александр Ларкин устроил драку в аэропорту Внуково

Боец ММА Александр Ларкин устроил драку в московском аэропорту Внуково. Конфликт попал на видео, которым делится Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 18 июля. По информации источника, спортсмен напал на туриста из-за того, что он и его семья не давали ему проехать по дороге для VIP-пассажиров.

Сначала Ларкин кричал и матерился, а потом избил россиянина. По предварительным данным, в потасовке также участвовал сотрудник авиагавани Москвы, который вез бойца. В итоге водителя и спортсмена задержали, а после дачи объяснений отпустили.

«Друзья Александра, которые были во время конфликта рядом, спешно ретировались до прибытия полицейских», — пишет канал. При этом Ларкин заявил журналистам, что его спровоцировали. По его словам, он не мог сам начать драку, потому что был с девушкой и ребенком.

В Турции полиция жестоко избила двух россиянок в аэропорту. Во время потасовки одной из туристок вырвали ногти.

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      Мария Борисова
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