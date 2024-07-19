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13:06, 19 июля 2024Путешествия

Российский пенсионер пошел в поход с внуком, сломал ногу и был эвакуирован на вертолете

Эвакуация российского пенсионера со сломанной ногой с горы Тхач попала на видео

Российский пенсионер-альпинист впервые пошел в поход с внуком на гору Тхач в Адыгее и сломал ногу. Эвакуация пострадавшего попала на видео, которое публикует Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, 66-летний мужчина получил травму при спуске с вершины. Ему помогли двое спасателей МЧС, которые отдыхали неподалеку. Они же вызвали вертолет. Но приземлиться воздушному судну было негде, поэтому россиянина пришлось грузить на висящий в метре от земли борт.

Уточняется, что пенсионера с внуком эвакуировали в больницу Сочи, где у него диагностировали перелом голени.

В начале июля во время восхождения на гору-пятитысячник в Кабардино-Балкарии россиянина поразила молния, он не выжил. Из-за низкой облачности, тумана и мокрого снега спасатели двое суток не могли добраться до места трагедии.

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      Алина Черненко
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