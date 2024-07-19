Певец SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади 22 августа

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что будет выступать исключительно в России. Исполнитель также анонсировал концерт, который состоится 22 августа на Красной площади, пишет РИА Новости.

Ранее концерт-митинг артиста прошел у посольства США в центре Москвы. На мероприятии присутствовали сотни россиян. Певец исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». Также на здание посольства проецировался российский флаг.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России», — отметил SHAMAN.

22 августа исполнитель пообещал представить свою новую программу «Победа». Артист добавил, что выступление состоится в День государственного флага.

Ранее Ярослав Дронов анонсировал митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.