SHAMAN анонсировал митинг у посольства США против блокировки на YouTube

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) анонсировал митинг у посольства США в Москве. Соответствующую запись артист опубликовал в Telegram.

Музыкант заявил, что хочет привлечь внимание к проблеме блокировки пользователей на видеохостинге YouTube. «Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить», — заявил он.

SHAMAN сообщил, что организует митинг в 21 час в пятницу, 19 июля. «Покажем им. Поверьте, скоро нас всех ждет победа», — обратился он к подписчикам.

Ранее Дронов пообещал ответить видеохостингу на блокировку его канала. «Как песни писались, так они и пишутся, как я жил, так я и буду жить дальше. И скоро от меня последует ответка [YouTube], о которой узнает весь мир», — заявил он.