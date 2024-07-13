SHAMAN пообещал «ответку» YouTube

SHAMAN пообещал ответить YouTube на блокировку его канала

Российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пообещал ответить видеохостингу YouTube на блокировку его канала. Как уточняет Telegram-канал РЕН ТВ, заявление прозвучало на фестивале VK Fest.

«Как песни писались, так они и пишутся, как я жил, так я и буду жить дальше. И скоро от меня последует ответка [YouTube], о которой узнает весь мир», — заявил Дронов.

Он добавил, что его задача — «идти вперед, напролом к своей цели, к победе», поэтому YouTube «не получится сделать то, что они хотят».

YouTube заблокировал каналы певцов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова еще 4 июля. Тогда же Дронов отреагировал на это фразой: «Потому что я — русский».