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14:05, 13 июля 2024Культура

SHAMAN пообещал «ответку» YouTube

SHAMAN пообещал ответить YouTube на блокировку его канала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пообещал ответить видеохостингу YouTube на блокировку его канала. Как уточняет Telegram-канал РЕН ТВ, заявление прозвучало на фестивале VK Fest.

«Как песни писались, так они и пишутся, как я жил, так я и буду жить дальше. И скоро от меня последует ответка [YouTube], о которой узнает весь мир», — заявил Дронов.

Он добавил, что его задача — «идти вперед, напролом к своей цели, к победе», поэтому YouTube «не получится сделать то, что они хотят».

YouTube заблокировал каналы певцов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова еще 4 июля. Тогда же Дронов отреагировал на это фразой: «Потому что я — русский».

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      Олег Давыдов
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