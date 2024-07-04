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21:20, 4 июля 2024Интернет и СМИ

YouTube заблокировал каналы российских артистов

YouTube заблокировал каналы SHAMAN, Гагариной и других российских артистов
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова.

Ранее сервис удалил каналы двух иностранных блогеров, которые рассказывали о России в своих роликах. Речь идет о YouTube-каналах Sasha Meets Russia Саши Йост и Fiorella In Moscow Фиореллы Изабель. Оба аккаунта были удалены без объяснения причин и возможности восстановления.

В феврале YouTube заблокировал доступ к клипу на песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) в России. Клип успел набрать на платформе более 16 миллионов просмотров.

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      Юлия Мискевич
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