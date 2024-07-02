YouTube удалил каналы рассказывавших о России иностранных блогеров

YouTube удалил каналы двух блогеров, положительно высказывающихся о России

Видеохостинг YouTube удалил каналы двух иностранных блогеров, которые рассказывали о России в своих роликах. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о YouTube-каналах Sasha Meets Russia Саши Йост и Fiorella In Moscow Фиореллы Изабель. Оба аккаунта были удалены без объяснения причин и возможности восстановления. Отмечается, что на своих каналах Йост и Изабель положительно высказывались о России.

«Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что мой аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно», — заявила Йост и уточнила, что публиковала на канале только развлекательный и познавательный контент.

Изабель, в свою очередь, рассказала, что ее аккаунт был удален после выхода на нем интервью с бывшим офицером американской разведки морской пехоты Скоттом Риттером, который известен своей пророссийской позицией по теме конфликта на Украине. Также уточняется, что на YouTube-канале она активно критиковала действия Израиля в Газе.

Ранее YouTube заблокировал канал американского журналиста Джексона Хинкла, который нередко положительно высказывался о России. Причиной стало то, что он якобы распространял дезинформацию об Украине.