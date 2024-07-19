Шесть человек пострадали при атаке ВСУ по центру Кременной

Глава Кременной: шесть человек пострадали при атаке ВСУ на центр города

Шесть человек пострадали и получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом написал глава города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

«Сегодня противник бил по центру города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни», — написал чиновник.

По его словам, удары были нанесены по зданиям государственных учреждений, магазинам и многоквартирным домам. Помимо этого, загорелись несколько торговых павильонов на рынке.

В июне ВСУ обстреляли подстанцию, питающую электроэнергией Кременную. Тогда в результате обстрела без света остались 15,5 тысячи жителей Кременной и близлежащих населенных пунктов.