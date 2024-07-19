Сийярто оценил попытку Борреля бойкотировать Венгрию

Сийярто назвал попытку Борреля бойкотировать Венгрию детсадовской

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля инициировать бойкот Венгрии на встрече глав МИД, чтобы наказать страну за визит Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом Сийярто написал в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Журналисты попросили венгерского министра прокомментировать заявления, что Боррель якобы решил организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать Венгрию.

«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка», — посетовал Сийярто.

По его словам, действия Борреля — это «интеллектуальный уровень примерно детского сада». Сийярто подчеркнул, что в ЕС должно быть много других проблем, поскольку на континенте идет вооруженный конфликт.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия на саммите Европейского политического сообщества предпримет попытку отвадить лидеров от войны и провоенной риторики в отношении конфликта на Украине, но подобные меры займут время.

Также Орбан рассказал, что дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине в рамках мирной инициативы будут держаться в секрете и представлены постфактум.