Сотрудники Росгвардии и ФСБ России нашли схрон со стрелковым западным оружием в ДНР

В ДНР росгвардейцы и сотрудники ФСБ нашли схрон с западным оружием в Мариуполе

В Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФС)Б России обнаружили схрон с оружием западного производства и боеприпасами в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайник нашли под слоем грунта. Он был оборудован отступающими боевиками националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) во время боев по освобождению Мариуполя весной 2022 года.

Из схрона силовики изъяли две 7,62 мм немецкие снайперские винтовки Sauer 202, австрийскую снайперскую винтовку 7,62 мм Steyr и украинскую снайперскую винтовку 338 калибра TOB. Кроме того, ручной противотанковый гранатомет, АГС-17, пулемет Калашникова и боеприпасы для стрелкового вооружения западного образца.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке схрон с боеприпасами и иностранным вооружением.