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20:48, 19 июля 2024Интернет и СМИ

19-летнего блогера обвинили в многочисленных кражах

Блогера Squeeze.benz из США обвинили в серии краж со взломом

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали популярного YouTube-блогера Антонио Джинестри, также известного как Squeeze.benz. Об этом сообщает NBC New York.

19-летнему Джинестри было предъявлено обвинение в серии краж со взломом. По версии следствия, блогер вместе с сообщниками проникал в частные помещения в штате Нью-Джерси и похищал чужое имущество.

Отмечается, что блогер, обвиняемый в совершении многочисленных краж, прославился в сети благодаря видео, где он издевается над полицейскими и ездит на большой скорости по улицам. На YouTube-канал Джинестри подписано 422 тысячи пользователей, а его ролики набирают по одному миллиону просмотров.

Ранее стало известно, что YouTube-блогер Алекс Чой из США был задержан после того, как он ради видео обстрелял автомобиль Lamborghini фейерверком с вертолета. Уточнялось, что ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

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      Олег Давыдов
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