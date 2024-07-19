19-летнего блогера обвинили в многочисленных кражах

Блогера Squeeze.benz из США обвинили в серии краж со взломом

В США арестовали популярного YouTube-блогера Антонио Джинестри, также известного как Squeeze.benz. Об этом сообщает NBC New York.

19-летнему Джинестри было предъявлено обвинение в серии краж со взломом. По версии следствия, блогер вместе с сообщниками проникал в частные помещения в штате Нью-Джерси и похищал чужое имущество.

Отмечается, что блогер, обвиняемый в совершении многочисленных краж, прославился в сети благодаря видео, где он издевается над полицейскими и ездит на большой скорости по улицам. На YouTube-канал Джинестри подписано 422 тысячи пользователей, а его ролики набирают по одному миллиону просмотров.

Ранее стало известно, что YouTube-блогер Алекс Чой из США был задержан после того, как он ради видео обстрелял автомобиль Lamborghini фейерверком с вертолета. Уточнялось, что ему грозит до десяти лет тюремного заключения.