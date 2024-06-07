24-летнего блогера задержали за обстрел Lamborghini фейерверком с вертолета

Блогера Алекс Чоя задержали в США за обстрел Lamborghini фейерверком с вертолета

YouTube-блогер Алекс Чой из США был задержан после того, как он ради видео обстрелял автомобиль Lamborghini фейерверком с вертолета. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, 24-летний Чой опубликовал видео под названием «Уничтожение Lamborghini фейерверком» в июле 2023 года. В ролике можно увидеть, как две женщины запускают фейерверки из вертолета в сторону машины. Сам блогер руководил съемкой.

Чоя задержали в минувшую среду, 5 июня. Ему предъявлено обвинение в размещении взрывного или зажигательного устройства на воздушном судне. Если блогер будет признан виновным, то ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось об аресте блогера, который выливал на незнакомцев ведра с различным содержимым, в том числе с фекалиями. Ему предъявили обвинение в нападении и нанесении побоев, а также порче имущества.

На YouTube-канал Чоя подписано 924 тысячи пользователей. В профиле он выкладывает видео с роскошными спортивными автомобилями. Также у него есть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с 1,2 миллиона подписчиков.