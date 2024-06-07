Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:08, 7 июня 2024Интернет и СМИ

24-летнего блогера задержали за обстрел Lamborghini фейерверком с вертолета

Блогера Алекс Чоя задержали в США за обстрел Lamborghini фейерверком с вертолета

Кадр: United States District Court for the Central District of California

YouTube-блогер Алекс Чой из США был задержан после того, как он ради видео обстрелял автомобиль Lamborghini фейерверком с вертолета. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, 24-летний Чой опубликовал видео под названием «Уничтожение Lamborghini фейерверком» в июле 2023 года. В ролике можно увидеть, как две женщины запускают фейерверки из вертолета в сторону машины. Сам блогер руководил съемкой.

Чоя задержали в минувшую среду, 5 июня. Ему предъявлено обвинение в размещении взрывного или зажигательного устройства на воздушном судне. Если блогер будет признан виновным, то ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось об аресте блогера, который выливал на незнакомцев ведра с различным содержимым, в том числе с фекалиями. Ему предъявили обвинение в нападении и нанесении побоев, а также порче имущества.

На YouTube-канал Чоя подписано 924 тысячи пользователей. В профиле он выкладывает видео с роскошными спортивными автомобилями. Также у него есть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с 1,2 миллиона подписчиков.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

      Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

      В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

      Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

      Путин высказался о западных партнерах словами Сталина

      Путин назвал суть современного неоколониализма

      ИИ научился точно определять собак по лаю

      Путин назвал ограничивающую экономический рост проблему

      После расправы над зампредом движения «Зов народа» возбудили еще одно дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше