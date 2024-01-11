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10:52, 11 января 2024Интернет и СМИ

Выливавшего на незнакомцев ведра с фекалиями блогера арестовали

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

В Брюсселе полиция арестовала блогера, который ради лайков снимал на видео, как выливает на незнакомцев ведра с различным содержимым, в том числе фекалиями. Об этом сообщает Politico.

Речь идет о YouTube-блогере с ником YaNike, на которого подписано около 250 пользователей. Всего он выложил семь роликов, в которых выливал на незнакомых людей в общественных местах ведра с разными жидкостями.

Отмечается, что в ноябре один из пострадавших подал жалобу на блогера после того, как тот облил его в метро смеcью собачьих экскрементов и масла. Кроме того, с жалобой на молодого человека в соответствующие органы обратилось брюссельское управление общественного транспорта.

Как сообщила прокуратура Брюсселя, YaNike арестовали еще 2 января. Ему предъявили обвинение в нападении и нанесении побоев, а также порче имущества. «Видео с этими действиями были опубликованы в соцсетях с целью получить как можно больше лайков», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала блогера, называющего себя охотником за привидениями, во время прямого эфира в соцсети. Уточнялось, что правоохранители приняли его за вора.

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      Маргарита Щигарева
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