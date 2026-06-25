Выселенного из дома Микки Рурка сняли на улице без зубов

Выселенного из дома актера Микки Рурка сняли на улице без зубов и в грязной толстовке

Выселенного из дома американского актера Микки Рурка сняли на улице без зубов. Об этом сообщает Daily Mail.

73-летнего артиста запечатлели на улице в Лос-Анджелесе во время прогулки с собакой. Он предстал перед камерой в выцветших джинсах и в солнцезащитных очках-авиаторах.

Также Рурк надел покрытую пятнами серую толстовку, натянув на голову капюшон. При этом он открыл рот, в котором не оказалось зубов, и продемонстрировал грязный подбородок.

В марте сообщалось, что Рурка выселили из дома, который он снимал в Лос-Анджелесе, из-за задолженностей.