Микки Рурк лишился дома в США из-за долгов

Page Six: Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе из-за долгов

73-летнего американского актера Микки Рурка выселили из дома, который он снимал в Лос-Анджелесе, из-за задолженностей. Об этом стало известно изданию Page Six.

В соответствии с судебными документами, с которыми ознакомились журналисты, речь идет о бунгало в испанском стиле, расположенном на Дрексель-авеню. Уточняется, что заочным решением Верховного суда Лос-Анджелеса, вынесенным два дня назад, он перешел под контроль собственника, Эрика Т. Голди. Из этого следует, что голливудский актер не явился на заседание, чтобы защитить свои интересы.

В декабре 2025 года звезде вручили уведомление, в котором потребовали оплатить просроченную арендную плату в размере 60 тысяч долларов или освободить помещение.

Ранее сообщалось, что бывший дом музыканта Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу с большой скидкой.