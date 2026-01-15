Реклама

Экономика
21:12, 15 января 2026Экономика

Бывший дом известного музыканта решили продать со скидкой

NYP: Бывший дом Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу за $2,75 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Allyson Lubow / Sotheby's International Realty

Бывший дом американского музыканта Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу, сделав большую скидку. Об этом пишет New York Post.

Дом впервые вышел на рынок полгода назад. Изначально цена составляла 3 миллиона долларов, однако теперь снизилась до 2,75 миллиона. Объект находится в Гарлеме и был построен в 1893 году. Дилан приобрел его в 1986-м и использовал для проживания до 2000 года, после чего продал за 560 тысяч долларов. Нынешние собственники купили таунхаус в 2018-м за 3,17 миллиона долларов.

Площадь жилья с пятью спальнями составляет 418 квадратных метров. Интерьер отличается большим количеством элементов из дерева, шестью каминами и высокими потолками.

Ранее пуэрто-риканский поп-музыкант Рики Мартин избавился от своей квартиры в Нью-Йорке. Артист продал объект за 6,2 миллиона долларов.

