Рики Мартин избавился от квартиры спустя 8 лет поиска покупателя

NYP: Певец Рики Мартин продал апартаменты в Нью-Йорке за $ 6,2 млн

Пуэрто-риканский поп-музыкант Энрике Мартин Моралес, более известный как Рики Мартин, избавился от своей квартиры в Нью-Йорке. Недвижимость была выставлена на продажу восемь лет назад, пишет New York Post (NYP).

Апартаментами в Верхнем Ист-Сайде певец обзавелся в 2012 году. Тогда он приобрел их за 5,9 миллиона долларов. В 2017 году артист выставил квартиру на продажу за 8,4 миллиона долларов, периодически то снимая ее, то возвращая. В последний раз жилплощадь появилась в продаже в сентябре, тогда ценник составлял 6,45 миллиона долларов. В итоге сделку закрыли за 6,15 миллиона долларов.

Квартира площадью 300 квадратных метров располагается на седьмом этаже. В ней разместились две спальни с большими гардеробными и собственным ванными, которые по своему размеру больше напоминают спа-салон. В апартаментах есть еще одна комната, которая может быть переоборудована под кабинет, библиотеку, детскую или домашний кинотеатр. Квартира имеет просторную открытую планировку. Помещения наполнены естественным светом благодаря трехметровых окнах, на полу постелен паркет, а мебель изготовлена на заказ.

Кроме того, Мартин владеет особняком прошлого века в Беверли-Хиллз. Дом также выставлен на продажу за почти 50 миллионов долларов. Прежде хозяин оценил его в 75 миллионов.

Ранее свою нью-йоркскую квартиру решил продать ирландский актер Лиам Нисон. Звезда «Роб Роя» и «Списка Шиндлера» запросил за недвижимость 10,7 миллиона долларов.