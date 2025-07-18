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20:47, 18 июля 2025Экономика

Известный актер решил избавиться от жилья в США

NYP: Лиам Нисон выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке за 10,7 млн долларов
Александра Качан (Редактор)
Лиам Нисон

Лиам Нисон. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ирландский актер Лиам Нисон решил избавиться от своей квартиры в США. Он выставил жилье в Нью-Йорке на продажу за 10,7 миллиона долларов, пишет New York Post.

По данным издания, квартира вышла на рынок четыре месяца назад. Это стало второй попыткой Нисона продать дом: в начале 2024 года он уже пытался найти нового собственника, но запрашивал большую сумму — 12,7 миллиона долларов. Сейчас актер ведет переговоры с потенциальным покупателем.

Квартира находится на 28-м этаже жилого здания в районе площади Миллениум-парк. Жилье площадью около 420 квадратных метров имеет пять комнат и пять ванных. Интерьер оформлен в светлых тонах с преобладанием бежевого, белого и серого оттенков.

Ранее в Лондоне выставили на продажу бывший дом экс-фронтмена группы Police Стинга. Поместье, о котором идет речь, было построено в начале XVIII века.

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