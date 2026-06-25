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18:13, 25 июня 2026Экономика

Стало известно об угрозе цунами в Венесуэле после землетрясения

Сейсмолог Жигалин: В Венесуэле существует угроза цунами после землетрясения
Александра Качан (Редактор)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

В Венесуэле существует угроза цунами в ближайшие дни после мощного землетрясения, которое произошло у побережья страны. Об этом заявил сейсмолог Александр Жигалин в беседе с Life.ru.

Специалист напомнил, что после главного толчка следуют афтершоки, которые затухают постепенно, но могут продолжаться длительное время. «В данном случае магнитуда составила 7,2 — это очень высокий показатель, близкий к разрушительному. Уже объявлена угроза цунами, и оно, скорее всего, догонит в ближайшие дни», — рассказал Жигалин.

Он добавил, что Венесуэла располагается в сейсмической зоне Атлантического океана, однако основные очаги землетрясений сосредоточиваются в Тихоокеанском поясе. За пределы региона толчки не выйдут, а местные жители готовы к подобным событиям. Кроме того, почти все здания в этой местности малоэтажные. В том числе землетрясение в Венесуэле не опасно для России.

Землетрясение в Венесуэле произошло в ночь на 25 июня. Специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный урон для экономики страны — он составит 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Венесуэлы.

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