Стало известно об угрозе цунами в Венесуэле после землетрясения

Сейсмолог Жигалин: В Венесуэле существует угроза цунами после землетрясения

В Венесуэле существует угроза цунами в ближайшие дни после мощного землетрясения, которое произошло у побережья страны. Об этом заявил сейсмолог Александр Жигалин в беседе с Life.ru.

Специалист напомнил, что после главного толчка следуют афтершоки, которые затухают постепенно, но могут продолжаться длительное время. «В данном случае магнитуда составила 7,2 — это очень высокий показатель, близкий к разрушительному. Уже объявлена угроза цунами, и оно, скорее всего, догонит в ближайшие дни», — рассказал Жигалин.

Он добавил, что Венесуэла располагается в сейсмической зоне Атлантического океана, однако основные очаги землетрясений сосредоточиваются в Тихоокеанском поясе. За пределы региона толчки не выйдут, а местные жители готовы к подобным событиям. Кроме того, почти все здания в этой местности малоэтажные. В том числе землетрясение в Венесуэле не опасно для России.

Землетрясение в Венесуэле произошло в ночь на 25 июня. Специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный урон для экономики страны — он составит 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Венесуэлы.