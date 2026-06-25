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18:23, 25 июня 2026Россия

В России призвали США разъяснить связанный с Украиной вопрос

Слуцкий заявил, что США должны разъяснить свою позицию по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

США должны разъяснить свою позицию по Украине после саммита «Большой семерки» (G7). Об этом заявил депутат Госдумы, председатель комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Как будет развиваться ситуация сейчас, можно сказать только после реальных разъяснений позиции США по итогам саммита G7 в Эвиане, а не ее толкований со стороны, например, президента Франции [Эммануэля] Макрона», — объяснил он.

Парламентарий добавил, что сила или слабость «духа Анкориджа» никак не должны влиять на российских солдат, которые продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Слуцкий также напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что если бы во время встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа было достигнуто соглашение, то конфликт на Украине уже завершился бы. Однако, по его словам, договоренностей не произошло.

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