Камни на месте старого зоопарка в России неожиданно «воскресили» купеческую семью

На месте Архиерейского кладбища в Перми нашли надгробия зажиточной семьи Мартыновых

На месте старого зоопарка в Перми были найдены надгробия, которым больше ста лет. Ученым, исследовавшим могильные камни, стало понятно, что речь идет про купеческую семью. Об этом сообщается на странице Камской археологической экспедиции ПГНИУ во «ВКонтакте».

Археологические работы активно продолжаются на месте бывшего Архиерейского кладбища в Перми, где позднее еще много лет работал зоопарк. Там ученым удалось найти два надгробия, которые в конечном счете «воскресили» память о некогда зажиточной семье Мартыновых.

На одном могильном камне оказалась подпись, посвященная Таисии Николаевне. Ее не стало 15 апреля 1890 года от чахотки. Ушла она из жизни в возрасте 38 лет. Женщина была супругой Петра Ивановича. Он торговал охотничьими принадлежностями и железными изделиями на Черном рынке Перми, был членом в обществе пожарного комитета, состоял в епархиальном комитете правления миссионерского общества и избирался гласным в гордуму. Таким образом, как выяснили специалисты, семья была в большом почете и жила с хорошим достатком.

Поблизости, на еще одном надгробии, оказались данные и самого Петра Ивановича. Он пережил любимую жену на 24 года — его не стало от последствий паралича только в 1914-м.

Также археологам на месте раскопок попался памятник в виде небольшого саркофага. На нем высечено имя Марии Мартыновой. Девочка появилась на свет 10 марта 1890 года, но прожила совсем недолго — до 9 апреля 1892 года. Маленькая Мария, как оказалось, была племянницей Петра Ивановича. «И это дочь младшего брата Петра Ивановича — Василия», — пояснили специалисты. Василия Ивановича же не стало в 1902-м в возрасте 37 лет. Его погребение осталось на Архиерейском кладбище вблизи остальных представители большой семьи Мартыновых.

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