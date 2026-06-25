Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 25 июня 2026Мир

Захарова нашла подходящего кандидата для высшей награды Польши вместо Зеленского

Захарова: Польша могла бы дать орден Белого орла Ежи Тыцу вместо Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Польша могла бы наградить своей высшей наградой — орденом Белого орла — польского активиста Ежи Тыца вместо президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на вопрос «Ленты.ру».

«Каждое государство должно решать, кому выдавать награды (...) Может быть, Польша дала бы высшую награду тем, кто работает на благо своего отечества с целью сохранения исторической памяти (...). Ежи Тыцу можно было бы дать награду за то, что он, жертвуя своей жизнью, защищал памятники [советским воинам]. У меня есть сомнения, что таким людям дадут награду, но не из-за политики Варшавы, а из-за готовности антифашистов принимать ее», — указала дипломат.

Захарова также отметила, что восстановление диалога с Польшей по вопросу исторической памяти носит лишь «гипотетический характер», поскольку Варшава придерживается русофобского курса.

При этом она подчеркнула, что Россия категорически отрицает любые попытки героизации УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее Польша получила по почте орден Белого орла, которого по решению президента республики Кароля Навроцкого был лишен Зеленский за героизацию деятелей УПА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple сделала заявление после удаления приложений VK из App Store

    Россиянам станет еще сложнее получить шенген в популярную страну Европы

    В российском городе сократили места для выгула собак

    Захарова высказалась о Зеленском словами из известного романа

    Суд определился с решением по расфасовавшему сестру по пакетам москвичу

    Популярных блогеров из мема «филяй-филяй» задержали в Узбекистане

    Варшава потребовала от Киева поделиться военными технологиями

    Банк России высказался о возможности формирования рынка рублевых стейблкоинов

    Россиянам дали советы перед отъездом за город

    Захарова высмеяла попытки европейцев «просунуть физиономию» в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok