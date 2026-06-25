Захарова: Польша могла бы дать орден Белого орла Ежи Тыцу вместо Зеленского

Польша могла бы наградить своей высшей наградой — орденом Белого орла — польского активиста Ежи Тыца вместо президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на вопрос «Ленты.ру».

«Каждое государство должно решать, кому выдавать награды (...) Может быть, Польша дала бы высшую награду тем, кто работает на благо своего отечества с целью сохранения исторической памяти (...). Ежи Тыцу можно было бы дать награду за то, что он, жертвуя своей жизнью, защищал памятники [советским воинам]. У меня есть сомнения, что таким людям дадут награду, но не из-за политики Варшавы, а из-за готовности антифашистов принимать ее», — указала дипломат.

Захарова также отметила, что восстановление диалога с Польшей по вопросу исторической памяти носит лишь «гипотетический характер», поскольку Варшава придерживается русофобского курса.

При этом она подчеркнула, что Россия категорически отрицает любые попытки героизации УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее Польша получила по почте орден Белого орла, которого по решению президента республики Кароля Навроцкого был лишен Зеленский за героизацию деятелей УПА.