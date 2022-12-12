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08:16, 12 декабря 2022Интернет и СМИ

Охотящегося за привидениями блогера приняли за вора и задержали

В США полиция задержала охотящегося за привидениями TikTok-блогера, приняв его за вора

Кадр: @kalanighosthunter / TikTok

Полиция США задержала блогера с ником Kalani, называющего себя охотником за привидениями, во время прямого эфира, который он вел в соцсети TikTok. Как пишет газета The Sun, правоохранители приняли тиктокера за вора.

По данным издания, Kalani задержали в одном из заброшенных домов в городе Серклвилл, штат Огайо. Поводом стала жалоба одного из пользователей, смотревших прямую трансляцию блогера. Зритель сообщил, что увидел в прямом эфире в TikTok, как в здание проник вор.

Отмечается, что в итоге тиктокер смог доказать полицейским, что он не преступник, и его отпустили. Позднее блогер рассказал, что за несколько минут до приезда правоохранителей незнакомец написал ему, что собирается пожаловаться на его действия в полицию, но он не придал этому значения. Kalani добавил, что у него было разрешение находиться в этом доме. «В конце концов все обошлось, и, к счастью, никто не пострадал, но ситуация могла сложиться хуже», — подытожил блогер.

Kalani путешествует по США и посещает различные места в поисках привидений. Впечатлениям от увиденного он делится в TikTok. Также в соцсети он периодически устраивает прямые эфиры из заброшенных зданий. На его аккаунт @kalanighosthunter в TikTok подписано 2,2 миллиона пользователей.

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Олег Давыдов
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