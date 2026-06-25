Лукашенко предложил Путину что-нибудь свалить на плечи Матвиенко

Лукашенко: Хоть на эти женские плечи есть что-нибудь свалить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко пошутил о количестве задач, выполняемых в рамках российско-белорусской интеграции. Его слова цитирует Белта.

«Я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, мы грузим на эти женские плечи, - сказал Президент. - Я Владимиру Владимировичу (Путину. — прим. Ленты.ру) говорю: хоть на эти женские плечи есть что-нибудь свалить», — предложил он.

Матвиенко в ответ заметила, что задач действительно хватает.

Ранее Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. Он отметил, что об отсутствии прав человека в США говорит поощрение со стороны Вашингтона ударов Израиля по сектору Газа.

