Московский театр снял с репертуара два спектакля

«Мастерская Петра Фоменко» убрала из репертуара спектакли по Есенину и Твардовскому

Московский драматический театр «Мастерская Петра Фоменко» исключит из своего репертуара две постановки. Об этом сообщает ОСН.

По информации источника, речь о спектаклях «Пугачев» и «Теркин», в основе которых произведения классиков российской литературы. В последний раз их покажут зрителям театра 30 июня. Отмечается, что исключение обеих постановок связано с масштабным обновлением репертуара.

«Пугачев» был поставлен режиссером Федором Малышевым по поэме Сергея Есенина. Оригинальность спектакля строится на использовании в качестве музыкального сопровождения казачьих песен, произведений Егора Летова и Александра Башлачева. «Теркин» основан на поэме Александра Твардовского.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков высказался о возможности возвращения уехавших из России артистов. По мнению Боякова, тех, кто захочет вернуться, можно простить.