Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:26, 18 июня 2026Культура

Худрук столичного театра назвал условие возвращения уехавших артистов

Худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил, что уехавших артистов можно простить
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков высказался о возможности возвращения уехавших из России артистов. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По мнению Боякова, тех, кто захочет вернуться, можно простить. Однако они должны выполнить одно условие.

«Если это будет настоящее покаяние, нет ничего выше слов прощения и любви. Мы должны быть готовы простить любого. Любого подонка можно простить, если он прошел через огонь покаяния», — заявил худрук.

Также Бояков отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) появилось не так много новых произведений, способных отразить происходящее.

В марте худрук Театра на Малой Ордынке посоветовал артисту и депутату Дмитрию Певцову отдать гонорар людям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Россиянам назвали помогающий от запора летом продукт

    Верховный лидер Ирана одобрил подписание соглашения с США

    В Москве простились с Татьяной Плетневой

    Раскрыта неочевидная польза мастурбации

    Россияне увидят серебристые облака и сближение Луны и Юпитера

    Возглавлявшая рейтинг Pornhub актриса снялась в рекламе одежды

    «Радио Судного дня» передало две шифровки с загадочными словами

    Российские бойцы СВО вызвали на себя огонь и обнаружили противника

    Россиянам назвали помогающие улучшить сон напитки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok