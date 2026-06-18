Худрук столичного театра назвал условие возвращения уехавших артистов

Худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил, что уехавших артистов можно простить

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков высказался о возможности возвращения уехавших из России артистов. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По мнению Боякова, тех, кто захочет вернуться, можно простить. Однако они должны выполнить одно условие.

«Если это будет настоящее покаяние, нет ничего выше слов прощения и любви. Мы должны быть готовы простить любого. Любого подонка можно простить, если он прошел через огонь покаяния», — заявил худрук.

Также Бояков отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) появилось не так много новых произведений, способных отразить происходящее.

В марте худрук Театра на Малой Ордынке посоветовал артисту и депутату Дмитрию Певцову отдать гонорар людям.