Культура
20:42, 11 марта 2026Культура

Бояков предложил Певцову отдать гонорар за спектакль зрителям

Худрук Театра на Малой Ордынке Бояков посоветовал Певцову отдать гонорар людям
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков резко ответил на инициативу депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова возвращать зрителям деньги за непонравившиеся фильмы и спектакли. Слова режиссера приводит ТАСС.

«Не надо таких крайностей. Думаю, артист, выступивший с таким предложением, может сам возвратить свой гонорар», — заявил Бояков.

По мнению худрука, испорченная репутация сама по себе является наказанием для театра, который поставил слабый спектакль. Недовольный зритель больше не придет на выступление и призовет не ходить туда своих близких.

Ранее Певцов заявил, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы.

