Бояков предложил Певцову отдать гонорар за спектакль зрителям

Худрук Театра на Малой Ордынке Бояков посоветовал Певцову отдать гонорар людям

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков резко ответил на инициативу депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова возвращать зрителям деньги за непонравившиеся фильмы и спектакли. Слова режиссера приводит ТАСС.

«Не надо таких крайностей. Думаю, артист, выступивший с таким предложением, может сам возвратить свой гонорар», — заявил Бояков.

По мнению худрука, испорченная репутация сама по себе является наказанием для театра, который поставил слабый спектакль. Недовольный зритель больше не придет на выступление и призовет не ходить туда своих близких.

