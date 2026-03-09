Реклама

14:12, 9 марта 2026

Певцов резко высказался об иностранных псевдонимах российских артистов

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил ТАСС, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. По его мнению, это варварство, которое должно иметь последствия.

Депутат также призвал не читать «чьи-то комментарии» по поводу введения нового закона о русификации вывесок, а изучать указанные нормы в оригинале.

«По большому счету, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами, — заявил он. — Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский».

Певцов посчитал, что называться чужими именами — это неправильно и является «варварством».

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках, закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве» размещен на портале официального опубликования правовых актов.

