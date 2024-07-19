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15:41, 19 июля 2024Культура

Стало известно о заработках Дмитрия Назарова в России

Покинувший Россию актер Назаров продолжает получать деньги от продажи книги
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Покинувший Россию актер Дмитрий Назаров продолжает получать деньги от продажи своей книги. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Звезда сериала «Кухня» продает сборник своих стихотворений на одном из маркетплейсов. Цена одного экземпляра составляет около 850 рублей.

Актер лично занимается продажей книги без посредников, уточнил источник. Назаров заявлял, что в ближайшем будущем он выпустит и другие книги, уточняет «Страсти».

Ранее Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву, захотели признать иностранными агентами. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, супруги «давно уже были завербованы другими странами».

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      Мария Рюрикова
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