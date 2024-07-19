Столтенберг призвал ЕС не попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств при Трампе

Столтенберг предупредил Европу о ловушке самосбывающихся пророчеств при Трампе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Европу об опасности попасть в ловушку самосбывающихся пророчеств о распаде альянса в случае избрания экс-главы Белого дома Дональда Трампа президентом США. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Политик указал, что лидеры стран НАТО должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от риторики во время предвыборной кампании в США. «Важно не создавать самосбывающихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в США будет означать конец НАТО. Такие опасения были и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стала сильнее», — высказался генсек.

В начале июля Politico со ссылкой на источники сообщило, что в случае победы на президентских выборах Трампа роль США в делах Североатлантического альянса изменится. «В случае возвращения на пост Трамп вряд ли выйдет из НАТО, но роль США в делах альянса может претерпеть изменения. Он предпримет "радикальную переориентацию" военного блока, то есть значительное сокращение роли США в сфере безопасности — отход от роли основного поставщика боевой мощи в Европе, кто-то, кто оказывает поддержку только во время кризиса», — указало издание.