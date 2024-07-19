Сжегшая паспорт россиянка получила срок в колонии

В Брянске сжегшая паспорт гражданина России Хоффманн получила 2 года колонии

В Брянске Советский районный суд приговорил сжегшую паспорт гражданина России 22-летнюю Евгению Хоффманн к двум годам и трем месяцам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Хоффманн признана виновной по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений») и по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации»).

Во время заседания она свою вину признала. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Хоффманн компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Суд вынес наказание с запретом на посещение ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, где осуществляется продажа алкогольной продукции, расположенных на территории Брянска, за исключением продуктовых магазинов, с запретом на посещение и участие в массовых культурно-зрелищных мероприятиях, запретом на выезд из Дятьковского района Брянской области, за исключением случаев, связанных с работой и запретом на смену постоянного места жительства без уведомления осуществляющего надзор органа.

Как установил суд, 1 января 2024 года осужденная сожгла свой паспорт с изображенным на нем Государственным гербом Российской Федерации. Также, установлено, что ранее, утром 12 ноября 2023 года, в баре гостиницы «Брянск», будучи в состоянии алкогольного опьянения, она поссорилась с незнакомой женщиной и ударила ее головой в лицо.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили пятое уголовное дело против певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт.