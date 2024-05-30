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12:14, 30 мая 2024Силовые структуры

Пятое дело заведено против сжегшего паспорт России певца из-за слова «ублюдки»

Следствие возбудило пятое уголовное дело против певца Шарлота
Начало событий в новости Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи возбудили пятое уголовное дело против певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Новое расследование ведется по статье 282 УК РФ («Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет»), которое предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Основанием для следствия стала давняя публикация артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В ней Шарлот написал: «Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите». Публикация в настоящее время удалена.

Ранее 30 мая сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца. На заседании ему стало плохо, когда он услышал решение суда, ему вызвали скорую. После оказания помощи Шарлота вернули обратно в СИЗО.

Он обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в Instagram, находясь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию и был задержан.

Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

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      Любовь Ширижик
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