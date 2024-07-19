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10:56, 19 июля 2024Экономика

Труд и отдых водителей большегрузов защитят особым реестром

«Известия»: в России могут создать реестр ответственных грузоперевозчиков

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В России для борьбы с массовыми нарушениями режимов труда и отдыха водителей большегрузов могут создать реестр ответственных грузоперевозчиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минтранс и Ространснадзор.

Главной причиной таких нарушений стало отсутствие контроля за грузовыми перевозками. Все дело в том, что с 2009 года в России отменили соответствующее лицензирование. Ему на смену пришел уведомительный порядок о начале перевозочной деятельности.

Теперь власти хотят цифровизировать процесс перевозок и наладить электронный документооборот. Если идея сработает, то грузовой транспорт возьмут под онлайн-контроль. С этой целью и создается реестр, в котором будут регистрироваться грузовые автомобили, которые весят больше 3,5 тонны. Если компания не сделает этого, то не сможет заниматься грузоперевозками.

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Как отметил президент национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузтрансавто» Владимир Матягин, в настоящее время больше половины перевозчиков занижают тарифы, действуя в серой зоне. В основном речь идет о мелких фирмах, индивидуальных предпринимателях и даже физических лицах. Однако ради сохранения рентабельности они пренебрегают соблюдением норм, установленных российскими нормативами. Как следствие, именно в этом сегменте трудовое законодательство нарушается чаще всего: так как оплачиваются только тонно-километры, водители часто работают, не соблюдая режим сна и отдыха. Они утомляются, из-за чего происходят аварии.

Между тем, по информации Ространснадзора, в апреле 2024 года о перевозочной деятельности уведомили Минтранс меньше 20 процентов от общего числа собственников большегрузов. Больше 60 процентов перевозок идет по серым схемам. Предполагается, что реестр покончит с такой практикой. В нем транспортные компании будут создавать цифровые аккаунты в реестре и загружать туда все документы. А через установленные на машинах приборы ГЛОНАСС и тахографы получится отслеживать маршруты грузовиков и время нахождения в пути.

Впрочем, Матягин опасается, что для большей части мелких индивидуальных предпринимателей и физлиц регистрация в реестре может оказаться непростой задачей. У них нет ни журналов, ни оформления, ни иного документооборота. А значит, им предстоят большие расходы, чтобы соблюсти все новые требования. Не всякий дальнобойщик согласится на такое. Поэтому мелкие компании начнут активно поглощаться крупными.

Ожидается, что соответствующий законопроект Госдума рассмотрит 23 июля.

Ранее сообщалось, что в России растут цены на грузоперевозки. Причина — дефицит техники и людей. Рынку не хватает 500 тысяч водителей грузовиков. Кроме того, есть острая потребность в экспедиторах, механиках, электриках, работниках складов и IT-специалистах.

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