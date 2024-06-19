Названа неожиданная причина роста цен на грузоперевозки в России

Forbes: логистика в России дорожает из-за нехватки рук и простоя техники

Логистика в России дорожает из-за нехватки рук и простоя техники. Неожиданную причину для роста цен на грузоперевозки в России со ссылкой на участников рынка называет Forbes.

Транспортно-логистическая отрасль испытывает дефицит кадров: на рынке не хватает 500 тысяч водителей грузовиков, нет нужного числа экспедиторов, механиков, электриков, работников складов и IT-специалистов. По данным hh.ru, в мае 2024 года число вакансий в сегменте выросла на 23 процента в годовом выражении, а количество резюме поднялось лишь на 17 процентов. Отсутствие работников разгоняет рост зарплат и приводит к простою техники, что отражается на ценах перевозок.

По словам гендиректора транспортной компании Delko Санджара Ашуралиева, на дефицит кадров влияют демографический кризис девяностых, пандемия коронавируса, а также начавшийся в 2022 году конфликт на Украине, из-за которого закрылись европейские рынки и пришлось переориентировать логистику.

Труднее всего компаниям привлекать линейный персонал — комплектовщиков, упаковщиков, грузчиков, водителей погрузчиков и грузовых автомобилей, диспетчеров, отметила директор по персоналу фулфилмент-оператора «Бета ПРО» Надежда Комиссарова. Среди офисных специалистов в дефиците только IT-специалисты.

Как отмечают представители отрасли, нехватка комплектовщиков составляет от 20 до 30 процентов, кладовщиков — около 20 процентов, водителей складской техники — более 15 процентов. Самая дефицитная категория среди водителей грузовиков — водители с правами на управление транспортом с прицепом (категория Е). Также не хватает механиков, слесарей и электриков, особенно тех, кто знает специфику обслуживания и ремонта китайских тягачей, которые приходят на смену стареющей европейской технике, добавил Ашуралиев.

Участники отрасли пытаются справиться с дефицитом рабочих рук с помощью улучшения социальных программ, различных систем мотивации, обучающих курсов и автоматизации процессов. Некоторые, отмечает Мария Шелофаева из STALOGISTIC, запускают партнерские программы с учреждениями высшего и среднего профессионального образования и реферальные программы. Однако большинство представителей отрасли уверены, что ситуация не улучшится в ближайшие 10-15 лет, если не будут приняты комплексные меры на государственном уровне.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев ранее обратил внимание, что нехватка кадров у российских предприятий торговли достигла максимума за последние 20 лет. Количество вакансий в продуктовых магазинах выросло с 2022 года на 60 процентов, в магазинах одежды и обуви — более чем на 50 процентов, а в магазинах бытовой техники — более чем на 40 процентов. Ретейлеры пытаются справиться с дефицитом за счет автоматизации, но это помогает лишь частично. Эксперт также назвал главным вызовом для отрасли высокие издержки в логистике из-за санкций и других геополитических тенденций.