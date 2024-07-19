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20:02, 19 июля 2024Путешествия

Турист на спор прыгнул в фонтан в Европе и разгневал местных жителей

Canarian Weekly: турист на спор прыгнул в фонтан на Тенерифе и попал на видео

Турист на спор прыгнул в фонтан на юге Тенерифе, Испания, и разгневал местных жителей. Его поступок попал на видео, которое публикует Canarian Weekly.

Уточняется, что инцидент произошел у Fountain of the Americas на европейском курорте Плайя-де-Лас-Америкас. На ролике, распространившемся в сети, видно, как молодой парень спорит с друзьями на 20 евро (1,9 тысячи рублей), а затем прыгает в фонтан. Оттуда его вытаскивают охранник и прохожий.

В комментариях к публикации местные жители раскритиковали поведение отдыхающего, заметив, что такие туристы не нужны Канарским островам. Юзеры заявили, что они проявляют неуважение к стране, в которой находятся.

Ранее две туристки сымитировали секс с копией статуи «Вакх» Джамболоньи в Италии и возмутили местных жителей. Уточняется, что речь идет о скульптуре обнаженного мужчины, стоящей в нише башни Росси-Черки во Флоренции.

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      Марк Успенский
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