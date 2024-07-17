Туристки сымитировали секс со статуей в Италии и возмутили местных жителей

Две туристки имитировали секс с копией статуи «Вакх» Джамболоньи в Италии и возмутили местных жителей. Фото иностранок распространились в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что речь идет о скульптуре обнаженного мужчины, стоящей в нише башни Росси-Черки во Флоренции. Одна из путешественниц изобразила на снимках, как целует скульптуру, а затем прижалась к ней ягодицами. Вторая имитировала половой акт, встав на колени рядом со статуей.

Флорентийские власти потребовали жестких мер в отношении двух туристок. Они также выдвинули идею о введении высоких штрафов за неподобающее поведение иностранцев. А местные жители захотели посадить девушек в тюрьму за неуважение к культуре страны. «А мы уверены, что нам нужны такие туристы?» — задались они вопросом.

20 июля 2008 года копию скульптуры установили в нише башни Росси-Черки, а оригинал знаменитой работы Джамболоньи стал украшением музея Барджелло.

Ранее похожий инцидент произошел в древнеримском городе Геркулануме недалеко от Неаполя. 27-летний турист нарисовал граффити на белом участке стены с помощью несмываемого маркера. Он попался полиции, однако его имя не разглашается.