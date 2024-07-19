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02:32, 19 июля 2024Путешествия

В аэропорту Красноярска рассказали о дальнейшей судьбе пассажиров авиакомпании Air India

Экстренно севший в Красноярске Boeing в ближайшее время не продолжит полет

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявший рейс ДелиСан-Франциско и экстренно приземлившийся в международном аэропорту Красноярска, в ближайшее время не сможет продолжить путь. Об этом сообщила воздушная гавань в своем Telegram-канале.

Там указали, что сейчас ожидается перегон из Дели резервного борта вместе с техниками авиакомпании. Он должен ориентировочно прибыть в 14:00 по красноярскому времени (10:00 по Москве). Пассажиры рейса пока размещены в зале вылетов, их обеспечили едой и напитками.

Air India решает вопрос с пограничными и таможенными службами о выходе экипажа и пассажиров из зоны контроля для их размещения в гостинице.

Ранее сообщалось, что специалисты осмотрели самолет авиакомпании Air India, совершивший экстренную посадку в аэропорту Красноярска, и не нашли повреждений. «Возгораний не обнаружено, на борту тоже нет возгорания... Сейчас ищут техника, который будет непосредственно работать с их багажным отделением…», — рассказали в МЧС по региону.

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      Марина Совина
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