На экстренно севшем самолете не обнаружили повреждений

На борту севшего в Красноярске самолета Air India не обнаружили поломок

Специалисты осмотрели самолет авиакомпании Air India, совершивший экстренную посадку в аэропорту Красноярска, и не нашли повреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

«Возгораний не обнаружено, на борту тоже нет возгорания... Сейчас ищут техника, который будет непосредственно работать с их багажным отделением…», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что могла ложно сработать индикация о пожаре в грузовом отсеке воздушного судна, однако уверенности в этом пока нет. По словам собеседника агентства, точная информация появится в лучшем случае к утру.

Об инциденте стало известно ранее 18 июля. Нештатная ситуация возникла на рейсе Boeing 777 из Нью-Дели в Сан-Франциско. По данным источника, причиной аварийной посадки в Красноярке стало срабатывание датчика загорания в грузовом отсеке. На борту самолета находилось 252 человека.