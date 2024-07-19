В Британии предрекли Украине поражение в битве за Черное и Азовское моря

Меркурис: потеря Украиной Угледара завершит борьбу за Черное и Азовское моря

Потеря Киевом города Угледара завершит борьбу России и Украины за Черное и Азовское моря. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. (…) Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — отметил эксперт.

Меркурис уточнил, что Угледар прикрывает восточный фланг любого наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг, из-за чего уход из города лишит войска возможности выхода к морям. Аналитик выразил уверенность в том, что российские войска займут Угледар, что станет «большим ударом для ВСУ».

Ранее Меркурис выразил мнение, что в случае нового наступления ВСУ российские войска смогут улучшить свои позиции.