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21:24, 18 июля 2024Мир

На Западе спрогнозировали новое наступление ВСУ

Меркурис: новое наступление ВСУ может еще больше улучшить позиции России

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

В случае если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут новое наступление, это может улучшить позиции Российской армии. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его прогнозу еще одно «катастрофическое» наступление приведет к тому, что «русские будут чувствовать себя еще более победоносными, чем сейчас». Эксперт допустил, что Российская армия может продвинуться еще дальше и быстрее.

Кроме того, заявил Меркурис, в результате Москва может ужесточить свою позицию по вопросу переговоров с Киевом.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Украину ждет неизбежное поражение на поле боя. Он выразил уверенность, что украинским войскам уже не удастся переломить ситуацию.

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      Марина Совина
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