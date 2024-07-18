Меркурис: новое наступление ВСУ может еще больше улучшить позиции России

В случае если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут новое наступление, это может улучшить позиции Российской армии. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его прогнозу еще одно «катастрофическое» наступление приведет к тому, что «русские будут чувствовать себя еще более победоносными, чем сейчас». Эксперт допустил, что Российская армия может продвинуться еще дальше и быстрее.

Кроме того, заявил Меркурис, в результате Москва может ужесточить свою позицию по вопросу переговоров с Киевом.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Украину ждет неизбежное поражение на поле боя. Он выразил уверенность, что украинским войскам уже не удастся переломить ситуацию.